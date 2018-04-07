Favori görmüyorlar ama en formda takım biziz

Fenerbahçe bitime 7 hafta kala şampiyonluk için umudunu korurken, defansın güçlü ismi Martin Skrtel, mutlu sona inancını ortaya koydu. Yarışta favori gösterilmediklerini ancak şanslarının son haftaya kadar süreceğini belirten Slovak yıldız, "Bitime 7 hafta kala çok güçlü bir görüntümüz var. Gerçekten herkes fit durumda ve performansının zirvesinde. Bunu Kayseri maçında gösterdik. Sezon başından beri yapılan bireysel hatalar da son buldu. Şampiyonluk için bizi favori göstermiyorlar ancak en formda takım biziz. Önümüzde 3 takım olmasına rağmen şansımız çok yüksek" diye konuştu.

YENİ BİR SERİ YAKALAYABİLİRİZ

Kayserispor karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin büyük moral olduğunun altını çizen Skrtel, "Bu sezona kötü başlayıp, inişli çıkışlı grafikler çizsek de istediğimiz ve inandığımız zaman kaybetmeyeceğimizi yakaladığımız serilerle gösterdik. Kalan 7 maçta yeni bir seri yakalayabiliriz. 7 maçın 4'ünü Kadıköy'de oynayacağız. Dolu tribünler bize motivasyon kaynağı olacak. 7'de 7 yapabilmek için taraftarımızın desteğine ve onlarla bütünleşmeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

EN MUTLU 3 HAFTAMI YAŞIYORUM

Slovak yıldız, takım arkadaşları ile yaptığı sohbette en mutlu 3 haftasını yaşadığını belirtip, "Gol yememek çok güzel. Galatasaray'ı yenemedik ama takım olarak ayakta kaldık ve rakibe gol şansı vermedik. Bu bir defans oyuncusu olarak bana görevimi en iyi şekilde yaptığımı kanıtlıyor. Kalan haftalar için de moral oluyor" dedi.

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Fenerbahçe, Skrtel'in defansta yer aldığı 15 maçın 6'sında (Antalya, Bursa, Karabük, Malatya, G.Saray, Kayseri) gol yemedi. 9 karşılaşmada ise kalesinde 16 gol gördü.