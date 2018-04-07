Galatasaray, TOFAŞ'a son çeyrekte boyun eğdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 90-83 yendi.

Bu sonuçla TOFAŞ 19. galibiyetini elde etti. Galatasaray Odeabank ise bu sezon 14. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya 4-0'la başlayan Galatasaray Odeabank, 6. dakika içinde 9-8'lik üstünlük kurdu. Potaya giderek sayılar bulan ve savunmasını sertleştirerek 12-0'lık seri yakalayan TOFAŞ, 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 9-20. İlk çeyrek, TOFAŞ'ın 25-16 üstünlüğüyle geçildi.

İkinci çeyrekte rakibini top kayıplarına zorlayan Galatasaray Odeabank, 14. dakikada farkı 4'e indirdi: 26-30. İlk yarı konuk ekibin 43-41'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü çeyreğin başında 44-43 öne geçen Galatasaray Odeabank'a, Mejia'nın etkili oyunuyla karşılık veren TOFAŞ, 25. dakikayı 55-50 öne geçti. TOFAŞ'ın top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendiren Galatasaray Odeabank, 27. dakikada tekrar üstünlük kurdu: 59-57. Sarı-kırmızılı takım, final periyoduna 69-64 üstün girdi.

Son çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan TOFAŞ, 33. dakikada 72-69 öne geçti. Son bölümde az hata yapan ve üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, sahadan 90-83 galip ayrıldı.

GALATASARAY ODEABANK AA'NIN 98. YILINI KUTLADI

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 98. yıl dönümünü açtıkları pankartla kutladı.

Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı basketbolcular sahaya "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankartla çıktı.

ORHUN ENE, TEKERLEKLİ SANDALYEYLE SAHADA

Hafta için Aşil tendonundaki kopma nedeniyle ameliyat edilen TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, tekerlekli sandalyeyle sahaya çıktı.

Sahaya koltuk değnekleriyle gelen tecrübeli başantrenör, takımının bençinin yanında tekerlekli sandalyede oturdu. Takımın başında ise yardımcı antrenör Yalçın Küçüközkan yer aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler, Mehmet Şahin, Ali Şakacı

Galatasaray Odeabank: Taylor 2, Hardy 15, Göksenin Köksal 15, Summers 7, Ege Arar 4, Preldzic 5, Renfroe 9, Mehmet Yağmur 3, Hendrix 12, Juskevicius 11

TOFAŞ: Henry 5, Crocker 15, Morgan 26, Mejia 18, Owens 12, Barış Ermiş, Kadji 14, Muhsin Yaşar, Yiğit Arslan

1. Periyot: 16-25

Devre: 41-43

3. Periyot: 69-64

Beş faulle oyundan çıkan: 37.40 Summers (Galatasaray Odeabank)