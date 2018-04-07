Gol düellosunun galibi Ankaragücü

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, Akın Çorap Giresunspor'u konuk etti. Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Disiplin Kurulu'nun Denizlispor maçında yaşanan olaylar nedeniyle verdiği 1 maçlık seyircisiz oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip mücadelen 3-2 galip ayrıldı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Alpaslan Dedeş xx, Erhan Akbulut xx
MKE Ankaragücü: Korcan x, Erdem xx, Sedat xx, Kenan xx (Tisdell dk. 69 xx), Kehinde xxx (İlhan Parlak dk. 83 ?), Putsila xxx (Mbamba dk. 90 ?), Umut Nayır xxx, Arif xx, Yusuf xx, Gençer x, Ferhat xx
Akın Çorap Giresunspor: Ahmet x, Canerx, Aykut xx, Dimitriadis x, Korkishko xx, Muhammed xx (Hakan dk. 82 ?), Dodo x (Fatih dk. 57 x), Çağlar xx, Aldülkerim x, Ahmad x (Mert dk. 82 ?), Henrique Almeida xx
Goller: Putsila (dk. 3), Umut Nayır (dk. 38 pen.), Kehinde (dk. 74) (Ankaragücü), Henrique Almeida (dk. 8) Muhammed (dk. 15) (Akın Çorap Giresunspor)
Kırmızı Kart: Hakan (dk. 90+4) (Akın Çorap Giresunspor)
Sarı kartlar: Gençer, Arif, Sedat (Ankaragücü), Abdülkerim, Henrique Almeida, (Akın Çorap Giresunspor)