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Gol düellosunun galibi

Spor Toto 1. Lig'de , Akın Çorap ’u 3-2 mağlup etti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 17:25
Gol düellosunun galibi Ankaragücü

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında MKE , Akın Çorap 'u konuk etti. Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Disiplin Kurulu'nun Denizlispor maçında yaşanan olaylar nedeniyle verdiği 1 maçlık seyircisiz oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip mücadelen 3-2 galip ayrıldı.

Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Alpaslan Dedeş xx, Erhan Akbulut xx

MKE Ankaragücü: Korcan x, Erdem xx, Sedat xx, Kenan xx (Tisdell dk. 69 xx), Kehinde xxx (İlhan Parlak dk. 83 ?), Putsila xxx (Mbamba dk. 90 ?), Umut Nayır xxx, Arif xx, Yusuf xx, Gençer x, Ferhat xx

Akın Çorap Giresunspor: Ahmet x, Canerx, Aykut xx, Dimitriadis x, Korkishko xx, Muhammed xx (Hakan dk. 82 ?), Dodo x (Fatih dk. 57 x), Çağlar xx, Aldülkerim x, Ahmad x (Mert dk. 82 ?), Henrique Almeida xx

Goller: Putsila (dk. 3), Umut Nayır (dk. 38 pen.), Kehinde (dk. 74) (Ankaragücü), Henrique Almeida (dk. 8) Muhammed (dk. 15) (Akın Çorap Giresunspor)
Kırmızı Kart: Hakan (dk. 90+4) (Akın Çorap Giresunspor)
Sarı kartlar: Gençer, Arif, Sedat (Ankaragücü), Abdülkerim, Henrique Almeida, (Akın Çorap Giresunspor)

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Gol düellosunun galibi Ankaragücü
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