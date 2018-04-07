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Oktay Mahmuti "Galatasaray zor bir süreç geçiriyor"

'nin 24. haftasında ligin iddialı ekiplerinden 'a 90-83 mağlup olan 'ta başantrenör Oktay Mahmuti maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı play-off ihtimali matematiksel olarak var oldukça bunun peşinden koşacaklarını söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 19:52
Oktay Mahmuti Galatasaray zor bir süreç geçiriyor

Başantrenörü Oktay Mahmuti, 'nin 24. haftasında 'a 90-83 yenildikleri maçta fiziksel olarak rakiplerinin altında kaldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Mahmuti, maça çok kötü başladıklarını belirterek, "Üçüncü çeyrekte öne geçtik. Bazı oyuncularımı alışık olmadıkları pozisyonlarda kullandık. Buna mecburuz. Fizik olarak geride kaldık. Ligde herkes birbirini yeniyor. Geldiğimiz zaman düşme potasının bir galibiyet üstündeydik. Play-off hedefi matematiksel olarak sürdüğü sürece herkesi buna inandırmaya çalışacağız. Ben o sahaya çıktığım zaman bunu yapmak için çaba sarf edeceğim. Galatasaray zor bir süreç geçiriyor. Matematiksel olarak şansımız sürdükçe play-off'a kalmayı deneyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı basketbolcu Adas Juskevicius ise kaybettikleri için üzgün olduklarını aktardı.

KÜÇÜKÖZKAN: "ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK"

TOFAŞ Yardımcı Antrenörü Yalçın Küçüközkan, lig ikinciliği için önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Hafta içi aşil tendonundan operasyon geçiren başantrenör Orhun Ene'nin yerine takımın başında sahaya çıkan Küçüközkan, şöyle konuştu:

"Koçumuzun şansız sakatlığından dolayı maça onsuz hazırlanmak zorunda kaldık. Ne yapmamız gerektiğini ezber gibi çalıştık. Burada kazanmanın zor olacağını biliyorduk. Lig ikincisiyiz ve bu pozisyonu kaptırmak istemiyoruz. Koçumuzun maça gelmesi hepimizi mutlu etti ve ayrı bir motivasyon oldu. O da zaman zaman maç içinde müdahalelerde bulundu. Ona ve takımımıza teşekkür ediyorum."

TOFAŞ'ın tecrübeli oyuncusu Sammy Mejia, mental olarak çok güçlü başladıkları karşılaşmada güzel bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

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