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'a 'un forması asıldı

'ın devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a rekor bonservis ücretiyle gönderdiği 'un 14 numaralı 2 Everton forması tribünlerine asıldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 20:31 Güncelleme Tarihi: 7.4.2018 20:33
Vodafone Park'a Cenk Tosun'un forması asıldı

'tan devre arasında rekor transfer ücretiyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan 'un 14 numaralı 2 Everton forması tribünlerine asıldı.

Beşiktaş forması altında bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken ve devre arasında rekor transfer ücretiyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un 14 numaralı Everton formaları Vodafone Park'a asıldı. Göztepe ile oynanan lig mücadelesi öncesinde Cenk Tosun'un Everton formaları güney kale arkasında bulunan itfaiye çıkışı üzerindeki reklam panolarının üzerine asıldı. Cenk'in formaları 90 dakika boyunca tribündeki yerini aldı. Beşiktaş-Göztepe maçının oynandığı gün Everton formasıyla Liverpool'a karşı derbi mücadelede 90 dakika sahada kalan Cenk Tosun, performansıyla dikkat çekti. Cenk, son haftalarda attığı gollerle taraftarlardan da büyük destek almıştı.

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Vodafone Park'a Cenk Tosun'un forması asıldı
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