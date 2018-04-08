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173. yıl için özel kutlama

Giriş Tarihi: 8.4.2018
173. yıl için özel kutlama
Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Beşiktaşlı eski şöhretler takımı ile emniyet takımı, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Maçın başlama vuruşunu İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Beşiktaş Başkanı yaptı. Beşiktaşlı şöhretler takımında eski futbolculardan Ömer Gülen, , yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nın yanı sıra şarkıcı da yer aldı. Maçı emniyet takımı 2-1 kazandı. Teşkilatın bünyesinde görev yapan mehter takımı kısa bir konser düzenledi.

ŞEHİT KIZI SAHRA'NIN HAYALİ GERÇEK OLDU
Beşiktaş Başkanı Orman'a, "Vodafone Park'ta sizlerle maç izlemek istiyorum" diyerek video gönderen Şehit Polis Engin Üstün'ün kızı Sahra Üstün dün Göztepe maçı öncesinde Fikret Orman'a çiçek verdi. Seremoniye de çıkan minik Kartal'ın şöhretler karması ile emniyetin Sahra ile futbolcular da yakından ilgilendi.
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173. yıl için özel kutlama
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