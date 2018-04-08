173. yıl için özel kutlama

Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Beşiktaşlı eski şöhretler takımı ile emniyet takımı, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Maçın başlama vuruşunu İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman
yaptı. Beşiktaşlı şöhretler takımında eski futbolculardan Ömer Gülen, Necdet Ergün
, yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nın yanı sıra şarkıcı Mustafa Sandal
da yer aldı. Maçı emniyet takımı 2-1 kazandı. Teşkilatın bünyesinde görev yapan mehter takımı kısa bir konser düzenledi. ŞEHİT KIZI SAHRA'NIN HAYALİ GERÇEK OLDU
Beşiktaş Başkanı Orman'a, "Vodafone Park'ta sizlerle maç izlemek istiyorum" diyerek video gönderen Şehit Polis Engin Üstün'ün kızı Sahra Üstün dün Göztepe maçı öncesinde Fikret Orman'a çiçek verdi. Seremoniye de çıkan minik Kartal'ın şöhretler karması ile emniyetin Sahra ile futbolcular da yakından ilgilendi.