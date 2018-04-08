Trabzonspor Avrupa hedefinden vazgeçmiyor

Trabzonspor
sahasında Kayseri
spor'u 4-0 mağlup ederek, ligi Avrupa kupalarına katılacak bir noktada tamamlama iddiasını sürdürdü. İlk yarıda iki takım da etkili birer pozisyon üretirken, sonuca ulaşamadı. İkinci yarıya daha istekli başlayan Trabzon aradığı golü 53. dakikada buldu. Sağ kanatta rakibinden kaptığı topla hızla rakip kaleye yönelen Abdülkadir, ceza sahasının dışından yaptığı şık bir vuruşla kalecinin uzanamadığı noktadan topu ağlara gönderdi: 1-0.
62'de yine Abdülkadir sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra topu Yusuf'a çıkarttı. Yusuf'un ters ayakla direk dibine gönderdiği top ağlarla buluştu: 2- 0. 66'da Yusuf'un soldan kullandığı serbest vuruşta altı pasa gönderdiği topa iyi yükselen Burak kafayla farkı açtı: 3-0.
76'da Olcay ile duvar pası yaparak kaleciyle karşı karşıya kalan Burak'ın şutunda üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 4-0. Trabzon sahasında bu sezonki en farklı galibiyetine ulaştı. 9 GOL 10 ASİST
Maçta 1'er gol atıp 1'er asist yapan Trabzonspor'un genç isimleri Yusuf ve Abdülkadir bu sezon bordo-mavililerin attıkları gollere büyük emek verdiler. Abdülkadir 3 gol, 5 asistle adından söz ettirirken, Yusuf ise 6 gol, 5 asistle yıldızlaştı. Bu iki isim ilk defa birbirine gol pası verdi. GOMİS'E YAKLAŞTI
KAYSERİ ağlarına 2 gol bırakan Burak Yılmaz
, bu sezon 6 maçta dulbe yaptı. Konya (2), Başakşehir, Alanya, Osmanlı, Antalya
, Kayseri maçlarında 2'şer gol atan yıldız oyuncu ligdeki gol sayısını 22'ye çıkardı. Burak, 26 gollü Galatasaraylı Gomis'e biraz daha yaklaştı. ABDÜLKADİR: BUNA İHTİYACIMIZ VARDI
Attığı şık golle maça damga vuran Abdülkadir, "Avrupa hedefimiz vardı. Ağabeylerimizle birlikte çok iyi mücadele edip kazandık. Gol için de çok mutluyum. Geçen hafta benim yüzümden gol yemiştik" diye konuştu. FIFA'YA SELAM!
MAÇ
öncesi stadyumda bulunan dev ekranlardan İsviçre'deki FIFA binası önünde çadır kurarak, 2010-11 sezonuyla ilgili hak arayışlarını sürdüren taraftarlara canlı bağlantı yapıldı. Stattaki Kayserili taraftarlar, "Tertemiz şampiyon Trabzonspor"
diye bağırdı