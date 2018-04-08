Bursaspor serbest düşüşte! Kasımpaşa'ya boyun eğdi...

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Taraftarlar bir kez daha yönetimi istifaya davet ederken, Bursaspor cephesinde hüzün, Kasımpaşa cephesinde ise sevinç yaşandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

19'uncu dakikada Delarge'ın sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada topu Veysel Sarı uzaklaştırmak istedi, ancak yay üzerine doğru seken topa Jires Kembo gelişine sert vururken, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



26'ncı dakikada Jires Kembo, sol çaprazdan ilerledi, sağına çektiği topa ayak içiyle sert vuruşunu yaptı. Ancak yakın direk dibinde kaleci Eray uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.



27'nci dakikada Sağ kanattan Popov'un ceza alanına yaptığı etkili ortada altı pas dışında boş durumda kalan Eduok kafa vuruşunu yaparken, top direk dibinden az farkla auta çıktı.





31'inci dakikada Kasımpaşa golü buldu. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Loret Sadiku, pasını Trezeguet'ye aktardı. Trezeguet de ceza sahası dışında sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

İKİNCİ YARI



49'uncu dakikada Mikel Agu, ceza alanı dışından kaleyi görür görmez sert vuruşunu yaptı, ancak top üstten auta çıktı.



52'nci dakikada Bursaspor beraberliğe yaklaştı. Stancu'nun sağdan getirerek içeriye doğru çevirdiği topla buluşan Yusuf Erdoğan, penaltı noktasının gerisinden vuruşunu yapsa da, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



60'ıncı dakikada Yusuf Erdoğan, ceza sahası yayı dışında aldığı topu kontrol ederek vuruşunu yaptı, ancak kaleci Eray kurtarışıyla gole izin vermedi.



65'inci dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Mensah'ın savunma arkasına gönderdiği topu Diagne'den önce son anda karşılayan Titi, müdahalesiyle tehlikeyi önledi.



73'üncü dakikada yine Kasımpaşa'nın hızlı atağında Eduok'un şutunda top kaleci Harun'u geçti ancak, savunmadan Ekong, son andaki müdahalesiyle meşin yuvarlağı çizgi önünde uzaklaştırdı.



Karşılaşma Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU

STAT: Bursa Büyükşehir BelediyeHAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Esat Sancaktar (xx)BURSASPOR: Harun Tekin (xx), Barış Yardımcı (x), William Troost-Ekong (xx), Titi (xx), Aziz Behich (xx), Dzon Delarge (x) (Dk. 46 Yusuf Erdoğan xx), Abdullahi Shehu (xx), Mikel Agu (xx), Jires Kembo (xx) (Dk. 85 Sinan Bakış ?), Moussa Sow (x) (Dk. 75 Kubilay Kanatsızkuş x), Bogdan Stancu (x)KASIMPAŞA: Eray Birniçan (xx), Strahil Popov (xx), Veysel Sarı (xx), Kenneth Omeruo (xx), Olivier Veigneau (xx), David Pavelka (xxx), Loret Sadiku (xxx), Samuel Eduok (xxx) (Dk. 90 Syam Ben Youssef x), Bernard Mensah (x) (Dk. 67 Ahmed Ildız x), Trezeguet (xxx) (Dk. 85 İlhan Depe ?), Mbaye Diagne (xx)GOL: Dk. 31 Trezeguet (Kasımpaşa)SARI KARTLAR: Moussa Sow, Barış Yardımcı (Bursaspor), Kenneth Omeruo, David Pavelka (Kasımpaşa)