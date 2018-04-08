CANLI | Konyaspor - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Atiker Konyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

Saat 13.30'da başlayan maç beIN SPORTS'tan canlı yayınlanıyor. Maçla ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

KONYASPOR 0-0 SİVASSPOR (İlk yarı oynanıyor...)

KADROLAR

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Selim, Ferhat, Jonsson, Ömer Ali, Mehdi, Milosevic, Fofana, Eto'o

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Auremir, Bjarsmyr, Boye, Hakan Bilgiç, Delvin N´Dinga, Hakan Arslan, Robinho, Bifouma, Emre Kılınç, Kone