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ve Demir Grup , 'in 28. haftasında karşı karşıya geliyor.

Giriş Tarihi: 8.4.2018 13:31 Güncelleme Tarihi: 8.4.2018 13:34
CANLI | Konyaspor - Sivasspor

'in 28. haftasında sahasında Demir Grup 'u konuk ediyor. Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı hakem yönetiyor.

Saat 13.30'da başlayan maç beIN SPORTS'tan canlı yayınlanıyor. Maçla ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

KONYASPOR 0-0 SİVASSPOR (İlk yarı oynanıyor...)

KADROLAR

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Selim, Ferhat, Jonsson, Ömer Ali, Mehdi, Milosevic, Fofana, Eto'o

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Auremir, Bjarsmyr, Boye, Hakan Bilgiç, Delvin N´Dinga, Hakan Arslan, Robinho, Bifouma, Emre Kılınç, Kone

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