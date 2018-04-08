Demba Ba konusu TFF’de

Beşiktaş
Başkanı Fikret Orman
, Göztepe
maçından iki gün önce rakip takımın forveti Demba Ba
ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle TFF
'lik oldu. Sporx'in haberine göre Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, incelemeye aldığı açıklamalar ile ilgili görüşünü yarın TFF Yönetim Kurulu'na sunacak. Orman'ın kulüp başkanı olması sebebiyle bu konuda kararı TFF Başkanı ve yönetim kurulu verecek. Kurulun, Orman'ın açıklamalarının "Etik Dışı" olduğu kanaatine vardığı ve bu konuda sevkini talep edeceği öğrenildi. Orman, Demba Ba hakkında, "Beşiktaş'ın evladı. Gelecek sezon burada oynamasını istiyorum" demişti.