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Giriş Tarihi: 8.4.2018
Başkanı , maçından iki gün önce rakip takımın forveti ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 'lik oldu. Sporx'in haberine göre Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, incelemeye aldığı açıklamalar ile ilgili görüşünü yarın TFF Yönetim Kurulu'na sunacak. Orman'ın kulüp başkanı olması sebebiyle bu konuda kararı TFF Başkanı ve yönetim kurulu verecek. Kurulun, Orman'ın açıklamalarının "Etik Dışı" olduğu kanaatine vardığı ve bu konuda sevkini talep edeceği öğrenildi. Orman, Demba Ba hakkında, "Beşiktaş'ın evladı. Gelecek sezon burada oynamasını istiyorum" demişti.
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Demba Ba konusu TFF’de
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