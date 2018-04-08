Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Göztepe’nin kabusu İstanbul

’nin kabusu

’de haftayı mağlubiyetiyle noktalayan , bu sezon takımları karşısındaki şanssızlığını yine kıramadı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 13:12
Göztepe’nin kabusu İstanbul

'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı 'a farklı kaybeden , Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir virajı dönemezken, ekibi bu sezon takımları karşısındaki şanssızlığını da Beşiktaş karşısında yenemedi. Geride kalan 28 haftada İstanbul takımlarıyla 9 maça çıkan sarı-kırmızılılar bu maçlardan galibiyet çıkarmayı başaramadı.

TEK PUAN FENERBAHÇE'DEN

Bu sezon İstanbul temsilcileriyle çıktığı 9 maçtan 1 beraberlik ve 8 mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, tek puanını ligin ilk haftasında Bornova Stadı'nda oynanan karşısında aldı. Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıktan sonra 'e 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonra , Beşiktaş ve 'a 3-1'lik skorla kaybetti.

İstanbul ekipleri karşısında ligin ikinci devresinde de sıkıntı yaşayan 'nın öğrencileri, Fenerbahçe'ye 2-1, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa 2-0 yenildikten sonra son olarak deplasmanda Beşiktaş karşısında farklı bir yenilgi aldı.

SON RAKİP GALATASARAY

İstanbul temsilcileriyle oynadığı 9 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabilen Göztepe, bu maçlarda rakip filelere 8 gol bırakırken kalesinde ise 24 gol gördü. Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 4 İstanbul takımıyla maçlarını noktalayan İzmir temsilcisi, ligin son haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe’nin kabusu İstanbul
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN