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"Hepsini kazanmalıyız"

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen , “İkinci yarı taktik değişikliklerle farka gittik. Kalan 6 maçımızı da kazanmalıyız” dedi

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Rıza Çalımbay Hepsini kazanmalıyız
Trabzonspor , maçının kendileri için çok önemli olduğunu ve iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi. Çalımbay, "İlk yarı tempomuz kötüydü. Top bizdeydi ama istediğimiz gibi değil, yavaş bir tempoydu. Gole bile yavaş gidiyorduk. İkinci yarı uyarı ve taktik değişikliklerle ileri daha iyi gidecek şekilde oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Çok güzel oyun, çok iyi goller, iyi bir galibiyet oldu. Kalan 6 maç var. Hepsini kazanmak durumundayız. Bunun da farkındayız. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.
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Rıza Çalımbay "Hepsini kazanmalıyız"
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