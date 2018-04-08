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yemekte buluştu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın 'la karşılaşacak olan 'de teknik kadro ve oyuncular yemekte buluştu. Kaptan bu buluşmayla ilgili “Bu yemekler bize şans ve uğur getiriyor. Bundan sonraki periyotta her maçımız çok zor geçecek. Osmanlıspor’un kuvvetini biliyoruz.” diye konuştu

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018
Fenerbahçe yemekte buluştu
Bu akşam 'u konuk edecek 'de futbolcular ve teknik kadro yemekte bir araya geldi. Kalamış'taki bir restorandaki öğle yemeği organizasyonuna, teknik direktör , teknik ve idari heyet ile oyuncular katıldı. Takım kaptanı , yaptığı açıklamada, takımdaki birlik ve beraberlik ortamına katkı yapacak bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Volkan şunları söyledi: "Bu yemeklerin bize şans ve uğur getirdiğini düşünüyorum. Bu sebeple her hafta maçtan önce yemeklerde bir araya geliyoruz. Bundan sonraki periyotta her maçımız çok zor geçecek. Osmanlıspor'un kuvvetini biliyoruz. Sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız."
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Fenerbahçe yemekte buluştu
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