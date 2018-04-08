Fenerbahçe yemekte buluştu

Bu akşam Osmanlıspor
'u konuk edecek Fenerbahçe
'de futbolcular ve teknik kadro yemekte bir araya geldi. Kalamış'taki bir restorandaki öğle yemeği organizasyonuna, teknik direktör Aykut Kocaman
, teknik ve idari heyet ile oyuncular katıldı. Takım kaptanı Volkan Demirel
, yaptığı açıklamada, takımdaki birlik ve beraberlik ortamına katkı yapacak bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Volkan şunları söyledi: "Bu yemeklerin bize şans ve uğur getirdiğini düşünüyorum. Bu sebeple her hafta maçtan önce yemeklerde bir araya geliyoruz. Bundan sonraki periyotta her maçımız çok zor geçecek. Osmanlıspor'un kuvvetini biliyoruz. Sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
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