Sıfır hata Serdar Aziz

Galatasaray'ın ligde son yenilgiyi gördüğü Kasımpaşa maçında penaltıya sebep olan Serdar Aziz
sert futbolunu dizginlemeyi hocası Fatih Terim
'le öğrendi. 5-0 ve 7-0 kazanılan Bursaspor ve Karabükspor maçlarında bile toplam 4 faul yapan Serdar sarı kart gördüğü Konyaspor karşılaşmasını da 4 faulle tamamladı. Serdar Aziz'in istatistiklerini inceleyen Fatih Terim Fenerbahçe deplasmanı öncesinde milli stoperle özel görüşme yaptı. Talebesini gereksiz faul yapmaması yönünde uyaran Terim bu sezon duran toptan yenen gollerin fazlalığına dikkat çekti. Hocasını dinleyen Serdar, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbilerinde 180 dakikayı faul yapmadan tamamladı. Fenerbahçe deplasmanında takımı lehine 3 faul alan ve arkadaşlarını rahatlatan Serdar, Trabzonspor maçında da hata yapmadı ve rakibi Burak'ı sık sık ofsayta düşürdü.