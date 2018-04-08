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TFF ve 'dan 'na tebrik

ve ; Trabzonspor'da, bugün yapılan genel kurulda başkan seçilen 'nu tebrik etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 00:14 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 00:23
TFF ve Galatasaray'dan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik

(TFF) ve Kulübü, 'nun Trabzonspor Kulübü başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Trabzonspor Kulübü olağanüstü seçimli genel kurul sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesindeki açıklamada ise "Trabzonspor Kulübünün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunu tebrik eder, Türk sporu için hayırlı olmasını dileriz." görüşlerine yer verildi.

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TFF ve Galatasaray'dan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik
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