Trabzon’da yeni dönem başlıyor

Trabzonspor
Kulübü'nün 73. Olağanüstü Genel Kurulu dün Hayri Gür Spor Salonu'nda başladı. İki başkan adayı Ahmet Ağaoğlu
ile Metin Kaya ve mevcut yönetimin ortak kararı ile İlhami Algan, kongre divan başkanı seçildi. Bordo-mavililerde yönetimin ibrasının ardından Olağanüstü Genel Kurul'un ilk günü tamamlandı. Hayri Gür Spor Salonu'nda bugün 7 bin 578 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede başkan adaylarının konuşmasının ardından oy verme işlemi gerçekleştirilecek. AĞAOĞLU'NUN LİSTESİ ŞÖYLE:
Lokma n Sadıklar, Yalçın Orhan, Ertuğrul Doğan, Cahit Erdem, Faruk Kanca, Müminhan Bilgin, Emin Kahraman, Önder Bülbüloğlu, Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ömer Sağıroğlu, Zeyyat Kafkas, Haluk Şahin, Kemal Ertürk, Zafer Göktaş, S.Ekrem Şirin, M.Çağlar Bozoğlu, Özer Bayraktar, Onur Sağır, D.Ali Sakarya, Tuncay Uzunal. 841 MİLYON TL
Şubat ayı itibarıyla Trabzonspor Kulübü Derneği'ne bağlı 6 şirketin kısa vadeli borçlarının toplamı 1 milyar 38 milyon 519 bin 156, kısa vadeli mevcutlar 197 milyon 459 bin 617 lira, net borcun 841 milyon 59 bin 617 lira olduğu açıklandı. YÖNETİM İBRA EDİLDİ
Trabzonspor
kongresinde yönetimin idari ve mali yönden ibrası, genel kurula katılan 622 üyenin oyuna sunuldu. Tartışmalı geçen sayım sürecinin ardından Divan Başkanı İlhami Algan, oy çokluğuyla başkan Muharrem Usta yönetiminin ibra edildiğini açıkladı.