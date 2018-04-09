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Altay'da Özden Töraydın dönemi

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Altay, takımı sezon sonuna kadar Sportif Direktör Özden Toraydın'a emanet etme kararı aldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 18:55
Altay'da Özden Töraydın dönemi

'ta 2-1'lik Karşıyaka mağlubiyeti sonrası Teknik Direktör İsmet Taşdemir'le yollarını ayıran Altay'da yönetim takımı son 4 haftada Sportif Direktör Özden Töraydın'a emanet etme kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Takımımız kalan 4 maçlık kısa ve kritik süreyi oyuncularımızı her anlamda en iyi tanıyan ve her zaman beraber olduğumuz ekibimizdeki başta Sportif Direktörümüz Özden Töraydın olmak üzere, Görkem Güngör, Tansu Yanık ve Kıvanç Bozkurt hocalarımız ile tamamlayacak" ifadelerine yer verildi.

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Altay'da Özden Töraydın dönemi
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