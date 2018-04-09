Capello emekliye ayrıldı

İtalyan çalıştırıcı Fabio Capello, teknik direktörlük kariyerine son verdiğini duyurdu.

Son olarak Çin'in Jiangsu Suning ekibinde görev alan 71 yaşındaki Capello, İtalya basınına yaptığı açıklamada, "Milli takım bazında İngiltere ve Rusya'da görev aldıktan sonra kulüp takımı çalıştırmak istedim ve Jiangsu'da son teknik direktörlük tecrübemi yaşadım. Futbolda istediğim her şeyi yaptım. Başardıklarımdan dolayı çok mutluyum. Şu anda televizyon yorumcusu olmaktan memnunum. Teknik direktörlüğün aksine televizyon yorumculuğunda sürekli kazanıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlük kariyeri boyunca İtalya'da Milan, Roma, Juventus ve İspanya'da Real Madrid'in başında bulunan Capello, İngiltere ve Rusya Milli Takımı'nda görev aldıktan sonra Jiangsu Suning'de çalışmıştı.

Capello, özellikle 1990'lı yıllarda Milan'da yaşadığı 4 lig, 3 İtalya Süper Kupa ve birer UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Süper Kupa şampiyonluklarıyla adından söz ettirdi. İtalyan teknik adam, Real Madrid'de 2 defa lig şampiyonluğuna ulaştı. Roma'da birer lig ve İtalya Süper Kupa zaferleri de elde eden Capello'nun Juventus ile kazandığı 2 lig şampiyonluğu ise İtalya'daki şike skandalı nedeniyle geri alınmıştı.