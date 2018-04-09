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Ankara deplasmanında! Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

ile ; 'in 28. haftasının kapanış mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışı açısından oldukça önem taşıyan bu karşılaşma aynı zamanda düşme potasındaki takımları da yakından ilgilendiriyor. Haftaya lider başlayan Galatasaray bu maçı kazanırsa 60 puana çıkarak liderliği Medipol Başakşehir'den geri alacak. Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? sorusunun yanıtı ve iki takımın muhtemel 11'leri burada...

Giriş Tarihi: 9.4.2018 15:58 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 16:01
Galatasaray Ankara deplasmanında! Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Evinde 'ı ağırlayacak 'nin ligdeki durumu da oldukça kritik. Gençlerbirliği 27 puanla 17. sırada yer alıyor. Antalyaspor, Alanyaspor ve Atiker Konyaspor'un da kazanmasından sonra Gençlerbirliği için bu maç daha çok önem kazandı. Galatasaray'da geçen hafta sarı kart cezalısı olan Fernando Reges, Gençlerbirliği karşısında forma giyebilecek. 'in başarılı performansını sürdüren Ryan Donk'u mu yoksa Fernando'yu mu tercih edeceği henüz belli değil.

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nde ise Jailton Paraiba ve Ahmet İlhan Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise eksik yok.

Gençlerbirliği Galatasaray karşılaşması bu akşam 20:00'da beIN SPORTS1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Karlılaşmayı FIFA kokartlı hakem yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

GENÇLERBİRLİĞİ

Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Florentin Pogba, Uğur Çiftçi, Scekic, Abdul Khalili, Sessegnon, Elvis Manu, Aydın Karabulut, Skuletic

GALATASARAY

Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando, Selçuk İnan, Belhanda, Garry Rodrigues, Sofiane Feghouli, Gomis

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