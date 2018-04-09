Galatasaray Ankara deplasmanında! Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Evinde Galatasaray'ı ağırlayacak Gençlerbirliği'nin ligdeki durumu da oldukça kritik. Gençlerbirliği 27 puanla 17. sırada yer alıyor. Antalyaspor, Alanyaspor ve Atiker Konyaspor'un da kazanmasından sonra Gençlerbirliği için bu maç daha çok önem kazandı. Galatasaray'da geçen hafta sarı kart cezalısı olan Fernando Reges, Gençlerbirliği karşısında forma giyebilecek. Fatih Terim'in başarılı performansını sürdüren Ryan Donk'u mu yoksa Fernando'yu mu tercih edeceği henüz belli değil.

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nde ise Jailton Paraiba ve Ahmet İlhan Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise eksik yok.

Gençlerbirliği Galatasaray karşılaşması bu akşam 20:00'da beIN SPORTS1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Karlılaşmayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

GENÇLERBİRLİĞİ

Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Florentin Pogba, Uğur Çiftçi, Scekic, Abdul Khalili, Sessegnon, Elvis Manu, Aydın Karabulut, Skuletic

GALATASARAY

Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando, Selçuk İnan, Belhanda, Garry Rodrigues, Sofiane Feghouli, Gomis