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"Farklı da kazanabilirdik"

Başkanı , 'in 28. haftasında 'ı Alper Uludağ'ın 90+2'de attığı golle 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 23:14 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 23:18
Murat Cavcav Farklı da kazanabilirdik

Kulübü Başkanı , galibiyeti sonrası futbolcuları soyunma odasında tebrik ettiğini söyledi.

Murat Cavcav, 28. haftanın kapanış maçında lider Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadrodaki futbolculara güvendiğini daha önce de ifade ettiğini hatırlatarak, "Soyunma odasına gittim. Futbolcularla mutluluğumuzu paylaştık. Onlara 'Böyle oynarsanız kesinlikle kümede kalırız' dedim. Çok pozisyona girdik. Farklı da kazanabilirdik ama son dakikada gelen golle sahadan galip ayrıldık." diye konuştu.

Bu durumda oynanacak maçlarda artık pirim konuşulamayacağını, alınan galibiyetlerin değerinin ölçülemeyeceğini vurgulayan Cavcav, şunları kaydetti:

"Çok mutluyuz, bütün camia olarak mutluyuz. Kazanmamız gereken ama zor bir maçtı ve sonunda galip geldik. Soyunma odasında 'Böyle oynayın kesinlikle kümede kalırız, böyle oynayın size karada ölüm yok' dedim. Onlara güvendiğimi hep ifade ettim. Bundan sonrası için de onlara güveniyorum. Bu takımın yeri burası değil, bu durumun değişmesi gerekiyor. İlerleyen haftalarda kazanarak, üst sıralara yükseleceğimize inanıyorum."

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Murat Cavcav "Farklı da kazanabilirdik"
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