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Roma'dan maçı öncesi açıklaması

İtalyan ekibi Roma'da forma giyen ancak sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalan için maçı öncesi açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 9.4.2018 15:59 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 15:59
Roma'dan Barcelona maçı öncesi Cengiz Ünder açıklaması

Şampiyonlar Ligi'nde 'ya çeyrek final ilk maçında deplasmanda 4-1 yenilen Roma'da rövanş öncesi teknik direktör konuştu.

CENGİZ ÜNDER TAKIM KADROSUNDA OLACAK

Sakatlığı bulunan ve son maçlarda oynayamayan ile ilgili konuşan Eusebio Di Francesco, "Cengiz Ünder boş alanlardan faydalanabilecek bir oyuncu, golü hisseden bir isim. Kanında bu var." dedi. Cenigz Ünder ile ilgili sözlerine devam eden İtalyan teknik adam, "Fiziksel durumuna bakacak olursak, son antrenman benim için çok önemli. Cengiz Ünder de sahada olabilir. Kesinlikle Cengiz Ünder, takım listemde yer alıyor." ifadelerini kullandı. (Sporx)

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Roma'dan Barcelona maçı öncesi Cengiz Ünder açıklaması
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