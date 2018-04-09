Dün sabah takımdan önce Ankara
'ya giden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz
, akşam Ankara Galatasaraylılar Derneği'nde yemeğe katıldı. "Haziran'da seçim
yapacağım. Gelin oyunuzu kullanın'' diyen Cengiz, "Takım şampiyonluğa gidiyor. Mayıs'ta seçim yaparak takımın olumsuz etkilenmesini istemiyorum
'' ifadesini kullandı. Kulislerde, "Mustafa Cengiz şampiyon takımın başkanı olarak seçime girmek ve Dursun Özbek
'e karşı şansını artırmak istiyor. Bu nedenle Mayıs'ı değil Haziran'ı tercih ediyor" yorumu yapılıyor. Cengiz, Ocak'ta seçimi kazanırken en büyük kozu Mayıs'ta seçim sözü olmuştu
. Galatasaray'da seçimler Haziran değil Mayıs'ta gerçekleşiyor ve bu karar tartışmaya yol açacağa benziyor. ?7'DE 7 OLACAK MI?
Galatasa ray , bu sezon Süper Lig
'de cuma ve pazartesi oynadığı maçlarda 6'da 6 yapmıştı. Sarı kırmızlı takım son hafta içi maçında 23 Şubat Cuma günü Bursaspor
'u 5-0 mağlup etmişti
?FERNANDO DÖNÜYOR
G.bi rli ği deplasmanında 4-1- 4-1 dizilişi ile sahaya yayılacak Galatasaray'da Muslera'nın önünde Mariano-Maicon-Serdar- Nagatomo dörtlüsü görev yapacak. Fernando
ön liberoda, Belhanda
ile Selçuk merkezde, Feghouli sağda, Rodrigues solda ve Gomis
de ileri uçta olacak. Terim, Gençlerbirliği
maçında gol gelmezse kulübeden Eren- Sinan-Yasin üçlüsünü, skoru korumak istediğinde ise Donk- Tolga-Denayer'i kullanacak.