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" haziran’da olacak"

Galatasaraylılar Derneği’nde konuşan başkan söz verdiği gibi yapacağını deklare etti ancak tarihin Mayıs değil ligin bitmesiyle Haziran’da oal cağını söyledi

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018
Mustafa Cengiz Seçim haziran’da olacak
Dün sabah takımdan önce 'ya giden Galatasaray Başkanı , akşam Ankara Galatasaraylılar Derneği'nde yemeğe katıldı. "Haziran'da yapacağım. Gelin oyunuzu kullanın'' diyen Cengiz, "Takım şampiyonluğa gidiyor. Mayıs'ta seçim yaparak takımın olumsuz etkilenmesini istemiyorum'' ifadesini kullandı. Kulislerde, "Mustafa Cengiz şampiyon takımın başkanı olarak seçime girmek ve 'e karşı şansını artırmak istiyor. Bu nedenle Mayıs'ı değil Haziran'ı tercih ediyor" yorumu yapılıyor. Cengiz, Ocak'ta seçimi kazanırken en büyük kozu Mayıs'ta seçim sözü olmuştu. Galatasaray'da seçimler Haziran değil Mayıs'ta gerçekleşiyor ve bu karar tartışmaya yol açacağa benziyor.

?7'DE 7 OLACAK MI?
Galatasa ray , bu sezon 'de cuma ve pazartesi oynadığı maçlarda 6'da 6 yapmıştı. Sarı kırmızlı takım son hafta içi maçında 23 Şubat Cuma günü 'u 5-0 mağlup etmişti

?FERNANDO DÖNÜYOR
G.bi rli ği deplasmanında 4-1- 4-1 dizilişi ile sahaya yayılacak Galatasaray'da Muslera'nın önünde Mariano-Maicon-Serdar- Nagatomo dörtlüsü görev yapacak. ön liberoda, ile Selçuk merkezde, Feghouli sağda, Rodrigues solda ve de ileri uçta olacak. Terim, maçında gol gelmezse kulübeden Eren- Sinan-Yasin üçlüsünü, skoru korumak istediğinde ise Donk- Tolga-Denayer'i kullanacak.
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Mustafa Cengiz "Seçim haziran’da olacak"
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