Spor Toto Süper Lig’de diğer maçlar

KONYASPOR'UN İNADI İNAT Sergen Yalçın
'la atağa kalkan yeşil-beyazlılar, 11 yıl sonra 5 gol atıp Sivasspor
'u yenip ligde kalmak için umutlandı
Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta, dünyaca ünlü iki yıldız Eto'o ile Robinho da karşı karşıya geldi. Ev sahibi Konyaspor, 16. dakikada Skubic ve 59'da Mehdi Bourabia ile iki farklı üstünlük sağladı. Sivas, 65'te kaleci Tolgahan'ın atılmasıyla 10 kişi kalırken, Konyaspor Eto'o'nun dublesi ve Volkan Şen'in golleriyle tarihi farka gitti: 5-0.
Sergen Yalçın'la 4 maçta 7 puan toplayan yeşil-beyazlılar, Süper Lig
'de kalma inadını sürdürdü. YALÇIN : ETO 'O ÖRNEK BİR PROFESYONEL
Teknik direktör Sergen Yalçın, Konyaspor
'un ligi hak ettiği yerde bitirmesini istediklerini söyledi. Eto'o'ya ayrı parantez açan Yalçın, "Kariyeriyle, oyuncu ahlakıyla ve profesyonelliğiyle çok önde olan birisi. Çok önemli işler yaptı" derken teknik adamlıktaki hedefiyle ilgili soru üzerine, "Teknik direktörlükteki tek hedefim Konyaspor'un kümede kalmasıdır. Başka da hedefim yok" dedi PAŞA TİMSAH'I TEK GOLLE AVLADI Kasımpaşa
, Bursaspor
'u deplasmanda 1-0 yendi. Paşa, 31. dakikada Trezeguet'in ceza sahası dışından attığı şık golle kazandı. Bursaspor, yediği gol sonrası büyük baskı kurarken, ceza sahasına yaptığı 49 ortanın sadece ikisinde isabet bulabildi. Uzatmalarda Harun da kalesini terk edip gol arasa da sonuç değişmedi. ?ALANYASPOR NEFES ALDI
Ligd e 4 maçtır kazanamayan Alanyaspor
sahasında ağırladığı Akhisar'ı yenip düşme hattıyla arasına mesafe koydu: 3-1. Maça hızlı başlayan Güney ekibi, Emre Akbaba ve Fernandes'in golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti. 90+2'de Muğdat, Akhisar'ı umutlandırsa da son dakikada Emre Akbaba maçın skorunu belirledi: 3-1.