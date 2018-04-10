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li , döneminin gerisinde kaldı

, teknik direktör Igor yönetiminde ligin ilk yarısındaki 11 maçta 26 puan toplarken, 'le ikinci yarının aynı döneminde 22 puanda kaldı. Bu sezon özellikle deplasman maçlarında oldukça kötü bir performans ortaya koyan Galatasaray, dış sahada yaptığı 14 müsabakada 25 puan bıraktı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 12:55 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 13:30
Fatih Terimli Galatasaray, Tudor döneminin gerisinde kaldı

'in 28. haftasında 'ne yenilerek liderliği 'e kaptıran 'ın, yönetimindeki ikinci yarı performansı, Igor idaresindeki ilk devrenin aynı döneminin gerisinde kaldı.

Fatih Terim idaresinde ikinci yarının geride kalan 11 maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Galatasaray, 22 puan topladı.

Görevine 16. haftadaki Evkur mağlubiyetinin ardından son verilen Igor Tudor'un sezonun ilk yarısındaki 11 haftalık performansı ise Terimli Galatasaray'ın 4 puan üzerinde gerçekleşti. Tudor yönetiminde ilk yarının 11 maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 26 puan elde etmişti.

Tudor ve Terim yönetiminde 11 haftalık maç sonuçları şöyle oluştu:

RakipTudor dönemi sonuçTerim dönemi sonuç
Kayserispor4 - 13 - 1
Osmanlıspor3 - 12 - 0
Demir Grup Sivasspor3 - 01 - 2
Antalyaspor1 - 13 - 0
Kasımpaşa2 - 01 - 2
Bursaspor2 - 15 - 0
Kardemir Karabükspor3 - 27 - 0
Atiker Konyaspor2 - 02 - 1
Fenerbahçe0 - 00 - 0
Trabzonspor1 - 22 - 1
Gençlerbirliği5 - 10 - 1

Not: Tabloda ilk takım Galatasaray olarak alınmıştır.

DEPLASMANDA 25 PUAN BIRAKTI

Bu sezon dış sahada çıktığı 14 lig maçında sadece 5 kez kazanabilen sarı-kırmızılı takım, 7 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayarak 25 puandan oldu.

İç sahada çıktığı 14 karşılaşmada 13 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sadece 2 puan kaybı yaşayan Galatasaray'ın deplasman performansı beklentilerin çok uzağında kaldı.

Öte yandan, Galatasaray'ın deplasman performansı, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin dış saha performanslarının da gerisinde kaldı. Deplasmanlarda 25 puan bırakan Galatasaray'ı, dış sahada (5 galibiyet/5 beraberlik/4 yenilgi) 22 puan yitiren takip ederken, Medipol Başakşehir (7 galibiyet/3 beraberlik/4 yenilgi) 18, ise (7 galibiyet/5 beraberlik/2 yenilgi) 16 puan kaybetti.

LİDERLİĞİ DEPLASMANLARDA BIRAKTI

Galatasaray, bu sezon geride kalan 28 haftanın 20'sinde liderlik koltuğunda otururken, deplasman maçlarında yaşadığı kayıplar sarı-kırmızılı ekibin bir kez daha zirveyi kaptırmasına neden oldu.

Sezonun ilk 13 haftasını lider geçen sarı-kırmızılı takım, 14. haftada Beşiktaş'a rakip sahada 3-0 yenilerek ilk kez zirveyi kaybetti ve koltuğu Medipol Başakşehir'e devretti.

Ligin 15. haftasında tekrar zirveye çıkan sarı-kırmızılılar, 16. haftada bu kez Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybederek liderlik koltuğunu yeniden Medipol Başakşehir'e bıraktı.

21. haftada bir kez daha zirveye çıkan sarı-kırmızılı takım, 22. haftada 'ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak ikinci sıraya düştü ve liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir'e kaptırdı.

Galatasaray, 23. haftada tekrar liderliğe yükselirken, 5 hafta koruduğu koltuğunu bu kez deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybederek yitirdi.

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Fatih Terimli Galatasaray, Tudor döneminin gerisinde kaldı
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