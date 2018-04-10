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taraftarından 'a: Nasıl geleceksin?

taraftarları, Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan takımlarını desteklemek amacıyla Atatürk Havaalanı'nda toplandı. Ancak burada destek dışında bir de tepki vardı. Tepkinin odağındaki isimse bir Galatasaraylı değil; eski bir Galatasaraylı: 'dı...

Giriş Tarihi: 10.4.2018 10:19 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 10:26
Galatasaray taraftarından Arda Turan'a: Nasıl geleceksin?

"ALİ SAMİ YEN'E NASIL GELECEK?"

Gelecek hafta oynanacak maçı sebebiyle 'a mesaj gönderen taraftarları, "Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Arda, Sami Yen'e nasıl gelecek?" şeklinde tezahüratta bulundu.

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Galatasaray taraftarından Arda Turan'a: Nasıl geleceksin?
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