Galatasaray taraftarından Arda Turan'a: Nasıl geleceksin?

Galatasaray taraftarları, Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan takımlarını desteklemek amacıyla Atatürk Havaalanı'nda toplandı. Ancak burada destek dışında bir de tepki vardı. Tepkinin odağındaki isimse bir Galatasaraylı değil; eski bir Galatasaraylı: Arda Turan'dı...
Giriş Tarihi: 10.4.2018 10:19Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 10:26
"ALİ SAMİ YEN'E NASIL GELECEK?"
Gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçı sebebiyle Arda Turan'a mesaj gönderen Galatasaray taraftarları, "Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Arda, Sami Yen'e nasıl gelecek?" şeklinde tezahüratta bulundu.