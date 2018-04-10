Herkesi Ümitlendirdi

Bu sezon büyüklerin korkulu rüyası olan Ümit Özat
'ın takımı, G.Saray'ı devirip, Başakşehir'i lider yapmakla kalmadı, son 6 haftada hem zirve hem de dipte harareti artırdı. Kardemir Karabük'ün ise dün itibarıyla ligden düşmesi kesinleşti
Gözler şimdi lider Başakşehir ile G.Saray'ın pazar günü oynayacağı maça çevrildi
Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin kazandığı 28. haftanın kapanışında Galatasaray
, düşme hattındaki Gençlerbirliği
'ne yenilip liderliği Başakşehir'e kaptırdı. Malatya'da 4 yiyen takımında 6 değişikliğe giden Ümit Özat'ın 5'li savunma hamlesi sonuç verdi.
Gençler ilk yarıda Aslan'a Selçuk'un kaleci Hopf'tan dönen şutu dışında pozisyon vermedi. Belhanda-Eren değişikliğiyle son yarım saat çift forvete dönen Galatasaray'da Donk 80'de oyuna girer girmez gole yaklaştı ancak karambolde önüne düşen topu auta dikti.
Karşısındaki Feghouli'yi sahadan silen Alper Uludağ, 90+2'de Maicon'un hatası sonucu gelişen atakta hücuma çıktı ve attığı golle skoru ilan etti: 1-0. Alper, Gençlerbirliği'ne hayat verirken,
Galatasaray'ı zirveden indirdi. ÖZAT: FATİH HOCAYA TEŞEKKÜR EDİYORUM!
G.Birliği hocası Ümit Özat, maç sonrasında Fatih Terim
'e teşekkür ederken, el sıkışmadığı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e de göndermede bulunmuş oldu: "Kazandıktan sonra konuşmak kolay ama bunları hesaplamıştık. Gelip beni tebrik eden Fatih hocaya teşekkür ediyorum. Bu durumda olup herkesin kolay kolay yapamayacağı bir şey. Büyük bir klas, olgunluk. Kaybetsek, 'Şenol hocayı sevmiyor ondan kaybetti' bile derlerdi. Mesleği itibarsızlaştırmamak lazım. Keşke Başakşehir, Beşiktaş ve G.Saray'a yenilip rakiplerimizi yenseydik." ZİRVE AYARCISI
G.BİRLİĞİ , Ümit Özat yönetiminde 2018 yılında Fenerbahçe (2-2), Başakşehir (1-1) ve Trabzonspor (0-0) ile berabere kalmayı başardı. Üst sıralarda yer alan takımlara karşı başarılı sonuçlar alan Özat, sadece Beşiktaş'a karşı bu dönemde yenilgi aldı. Gençlerbirliği 28 hafta sonunda Süper Lig'de topladığı 30 puanın yüzde 40'ını (12/30) Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'den aldı. BRAD PİTT ELİNE SU DÖKEMEZ!
Beşiktaş'la oynanan kupa maçı sonrası kendisine "Ayı" diye bağıran taraftara "Hiçbir zaman Brad Pitt olmadım" diye karşılık veren Ümit Özat dün sosyal medyayı salladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları Özat'a bu açıklaması üzerinden övgü yağdırıp, "Brad Pitt eline su dökemez", "Brad Pitt'e 5 basarsın hocam", "Artık tüm Türkiye şuna inanıyor ki sen Pitt'ten daha yakışıklısın" yorumları yaptı. Ümit Özat twitter'da dünya ve Türkiye gündeminde ilk sırayı aldı. DEPLASMAN FOBİSİ
27 haftada evindeki 14 maçta 1 beraberlik alan G.Saray, deplasmanda 13 maçta 6 yenilgi, 2 beraberlik alıp 22 puan bırakmıştı. Gelenek G.Birliği karşısında da bozulmadı. Puan kaybı 25'e çıktı. Bu sezon cuma ve pazartesi oynadığı maçlarda 6'da 6 yapan Aslan'ın bu serisi de Ankara'da bitmiş oldu.