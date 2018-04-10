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, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde

, Çeyrek Final rövanş maçında 'yi 2-1 mağlup etti ve yarı finale kaldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 20:07 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 23:53
Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde

çeyrek final rövanş maçında 'i 2-1 mağlup eden turladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. Manchester City'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Liverpool yarı finale çıktı.

Karşılaşmada ilk gol 2. dakikada Gabriel Jesus'dan geldi ve Manchester City 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, Liverpool 56. dakikada Muhammed Salah ile skoru eşitlerken, 77. dakikada ise Roberto Firmino'nun golü ile öne geçti. Mücadele 2-1 Liverpool'un üstünlüğü ile sona erdi.

İlk maçta Manchester City'i sahasında 3-0 mağlup eden Liverpool, deplasmanda da 2-1 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

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Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde
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