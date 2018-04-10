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'nde devler yarı final için kapışıyor

'nde yarı finalistleri belirleyecek son mücadeleler yarın oynanacak maçlarla belli olacak. , 3-0'ın rövanşında 'u ağırlarken, ise Sevilla'yı Almanya'da konuk edecek.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 13:27 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 13:29
Şampiyonlar Ligi'nde devler yarı final için kapışıyor

Geçen sezonun finalistleri bu sezon çeyrek finalde karşılaştı ve , 'u İtalya'da 'nun iki ve Marcelo'nun tek golüyle mağlup etmişti. TSİ 21.45'te Santiago Bernabeu'da oynanayacak Real Madrid - Juventus karşılaşmasını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

MÜNİH AVANTAJI İLK MAÇTA YAKALADI

Bundesliga'da 6 sezon üst üste şampiyon olan , Şampiyonlar Ligi'ni de müzesine götürerek Avrupa'nın da en büyüğü olmak istiyor. Çeyrek final ilk karşılaşmasından Pablo Sarabia'nın golüne engel olamayan Alman ekibi, Thiago ve Navas'ın kendi kalesine attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj yakalamıştı. Bayern Münih'in çeyrek final ikinci maçında Sevilla'yı Allianz Arena'da ağırlayacağı mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve maçı İskoç hakem William Collum yönetecek.

Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kura çekimi 13 Nisan Cuma günü, TSİ 14.00'te, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek.

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