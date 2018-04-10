Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Şampiyonluk yarışını Gençlerbirliği belirliyor

Şampiyonluk yarışını belirliyor

'in 28'inci hafta sonunda ligin ilk 5 sırasındaki takımlardan 12 puan alan , şampiyonluk yarışına yön veren ekiplerden biri oldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 11:35
Şampiyonluk yarışını Gençlerbirliği belirliyor

Dün oynanan haftanın son maçında 90+2'nci dakikada Alper Uludağ'ın kaydettiği golle 'ı liderlikten eden , bu sezon evinde oynadığı mücadelelerde ligin ilk 5 sırasında yer alan takımlardan sadece 'ye mağlup oldu. Ligin 3'üncü haftasında 'da Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen kırmızı siyahlı takım, 6'ncı haftada 'i 1-0, 8'inci haftada ise 'ı 2-1 mağlup ederek eli boş gönderdi. 21'inci haftada 'u Ankara'da ağırlayan Gençlerbirliği, 0-0'lık eşitlikle bordo mavili rakibine de çelme takmayı başardı.

DIŞARIDA DA BİLEĞİ KOLAY BÜKÜLMÜYOR

Ayrıca Gençlerbirliği, 23'üncü haftada İstanbul deplasmanında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı ve rakibine bu sezon iki maçta da mağlup olmadı. Başkent ekibi 20'nci haftada ise evinde mağlup olduğu Fenerbahçe ile ligin 2'nci yarısında deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINA GENÇLERBİRLİĞİ DAMGASI

'in 28'inci haftası sonunda 30 puanla düşme hattının hemen üstünde 15'inci sırada yer alan Gençlerbirliği, 12 puanını ligin ilk 5 sırasındaki ekiplerden kazandı. Ankara temsilcisi, Medipol Başakşehir'den 4, Trabzonspor'dan 1, Beşiktaş'tan 3, Fenerbahçe'den 1 ve Galatasaray'dan 3 puan almayı başardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonluk yarışını Gençlerbirliği belirliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN