Trabzonspor ve Bursaspor'da gündem Samet Aybaba!

Spor Toto Süper Lig'de 41 puanla 7. sırada bulunan Sivasspor'u özellikle iç sahada oynattığı başarılı maçlarla bu alanda şampiyonluk yarışı içindeki 4'lünün ardından 5. sıraya yerleştiren tecrübeli teknik adam Samet Aybaba, yeni yönetimiyle Trabzonspor ve Le Guen'le yollarını ayıran Bursaspor'un gelecek sezon planlarına dahil oldu.

BURSASPOR VE GENÇLİK ATEŞİ

Paul Le Guen'le yollarını ayıran Bursaspor'un teknik direktörlük için ilk sıraya Samet Aybaba'yı koyduğu öğrenildi. Özelilkle altyapıya verdiği önem ve genç oyuncuları oynatması ile tanınan Samet Aybaba'ya, Türkiye'nin önemli altyapılarından birisine sahip olan Bursaspor yönetimi tarafından sıcak bakıldığı belirtildi. Samet Aybaba, Bursaspor'u daha önce 2007-2008 sezonunda çalıştırmıştı ve şampiyon takımın kadrosunu kuran isim olarak anılıyor.

Aybaba'nın gündeme geldiği bir diğer isim de Trabzonspor. Bordo-mavili camiada gelecek sezon için Samet Aybaba ismi konuşuluyor. Aybaba daha önce çalıştırdığı Trabzonspor'la Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.