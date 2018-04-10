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ve 'da gündem !

ekiplerinden 'a oynattığı futbolla takdir toplayan ve son 5 sezonun en iyi performanslarından birini sergileyen hem hem de 'un radarına girdi.

Giriş Tarihi: 10.4.2018 15:47 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 16:01
Trabzonspor ve Bursaspor'da gündem Samet Aybaba!

'de 41 puanla 7. sırada bulunan 'u özellikle iç sahada oynattığı başarılı maçlarla bu alanda şampiyonluk yarışı içindeki 4'lünün ardından 5. sıraya yerleştiren tecrübeli teknik adam , yeni yönetimiyle ve Le Guen'le yollarını ayıran 'un gelecek sezon planlarına dahil oldu.

BURSASPOR VE GENÇLİK ATEŞİ

Paul Le Guen'le yollarını ayıran spor'un teknik direktörlük için ilk sıraya Samet Aybaba'yı koyduğu öğrenildi. Özelilkle altyapıya verdiği önem ve genç oyuncuları oynatması ile tanınan Samet Aybaba'ya, Türkiye'nin önemli altyapılarından birisine sahip olan Bursaspor yönetimi tarafından sıcak bakıldığı belirtildi. Samet Aybaba, Bursaspor'u daha önce 2007-2008 sezonunda çalıştırmıştı ve şampiyon takımın kadrosunu kuran isim olarak anılıyor.

Aybaba'nın gündeme geldiği bir diğer isim de spor. Bordo-mavili camiada gelecek sezon için Samet Aybaba ismi konuşuluyor. Aybaba daha önce çalıştırdığı Trabzonspor'la Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

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Trabzonspor ve Bursaspor'da gündem Samet Aybaba!
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