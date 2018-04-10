Trabzonspor'da yeni yönetim görevi devraldı

Hafta sonunda yapılan genel kurulda göreve gelen yönetim kurulu için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde divan başkanlık kurulu başkanı Ali Sürmen ve kongre divan başkanı İlhami Algan'ın da yer aldığı devir teslim töreni basına kapalı yapıldı.

Başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu ile eski başkan Muharrem Usta'nın yer almadığı törende, eski asbaşkan Ahmet Çubukçu görevi Hacısalihoğlu'na devretti.

Törenin ardından Hacısalihoğlu, eski yönetim kurulu üyelerinin yolcu edilmesinin sonrasında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hacısalihoğlu, Trabzonspor'da hafta sonunda kongre gerçekleştirildiğini belirterek, "Kongre divan başkanımız ilgililerine takdim etmek üzere kulübümüze geldiler. Kazanan yönetime mazbatalarını verdi. Bir önceki yönetimde bununla beraber devir teslim töreni yapmış olduk." değerlendirmesini yaptı.

Geçmiş yönetimin başkanı ile şimdiki yönetim başkanının Trabzon'da olmadıkları için yönetimler adına asbaşkanlar olarak bu töreni kulübün kurul başkanlarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Trabzonspor, yeni bir döneme başlıyor. Bundan sonra Trabzonspor, bugünkü durumdan daha iyi duruma gelecek hamleleri yapmak mecburiyetindedir. Şartlar zordur ancak bu camianın tüm bireylerinin desteği, katkıları, ilgileriyle aşılabilir. Biz de bunu talep ediyoruz. Biz camia adına bu organizasyonu düzenlemeyi yapmak istiyoruz. Yardımcı olurlarsa, destek verirlerse inşallah aralıktaki kongreye çok daha iyi şeyler söyleyerek, çok daha iyi bir kulübü temsil ederek gelmeyi arzu ediyoruz. Trabzonspor'da yapılan doğruların üzerine yeni doğrular katarak onları geliştirerek Trabzonspor'umuzu bir yere getirmemiz lazım. Taş üstüne taş koyarak daha iyi günlere geliriz diye umuyoruz."

ŞENOL GÜNEŞ KONUSU

Hacısalihoğlu, daha önce Trabzonspor'da birlikte çalıştıkları Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş için 'gün doğmadan neler doğar' şeklindeki açıklamasına da açıklık getirerek, şunları kaydetti:

"Şenol hocayı düşünüyor musunuz? dediler. Ben de Şenol hoca Beşiktaş'ın teknik direktörü bizim de burada görevini yürüten bir teknik direktörümüz var. Olur mu olmaz mı. Onu kimse bilemez. Gün doğmadan neler doğar' dedim. Bunu kimse bilemez. Yoksa ne bir anlaşmamız, kararımız, niyetimiz var. Görevde bir hoca varken görevi devam ettirirken sezon bitmemişken böyle bir şey yapmak etik değil, Trabzonspor'a yakışmaz."

Hacısalihoğlu, Burak Yılmaz, Sosa'nın da aralarında bulunduğu bazı oyuncuları eski kulüp başkanı Muharrem Usta'nın 15 milyon avroya başka kulüplere verme taahhüdü konusunda ise, "Bu konuşmaları duydum. Bakıp yönetimce değerlendirilecektir. İçeriğini bilmediğim bir konu hakkında yorum yapmak mümkün değil." ifadelerini kullandı.