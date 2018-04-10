Volkan Demirel rekora koşuyor

Fenerbahçe
, Kayserispor'un ardından Osmanlı'yı da yenerek üst üste iki maç kazanıp yeniden ayağa kalkarken, Volkan Demirel
, gol yememe serisini 5 maça çıkardı... En son 20. haftada 2-2 biten Gençlerbirliği maçında kalesinde gol gören tecrübeli eldiven, bu performansıyla hem Süper Lig
hem de Avrupa'nın 5 önemli liginde bunu başaran tek isim oldu. 2009- 2010 sezonunda ligde üst üste 9 maçta gol yemeyen Volkan Demirel, o rekoru kırmanın peşinde. F.Bahçe'nin kaptanı 4 karşılaşmada daha kalesinde gol görmezse kendi rekorunu egale edecek. 0.44
İlk yarıda 11 maçta kaleyi koruyan ve 13 gol yiyerek maç başına 1.18 rakamını bulan Volkan, ikinci yarıda 9 maçta görev yaptı. Bu maçlarda sadece 4 gol yiyen tecrübeli file bekçisi, ortalamasını 0.44'e düşürmeyi başardı. Bu 4 gol ikinci yarının ilk 3 maçında geldi. 470
Volkan Demirel, bu sezon Süper Lig'de 470 dakikayla en uzun süre gol yemeyen kaleci konumunda bulunuyor.