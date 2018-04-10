Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Yeni Malatyaspor, Nijeryalı kaleciyi denemeye aldı

, Nijeryalı kaleciyi denemeye aldı

'un bugünkü antrenmanında Nijerya Olimpik Milli Takımının kalesini koruyan de yer aldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 14:40
Yeni Malatyaspor, Nijeryalı kaleciyi denemeye aldı

Süper Lig'in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Evkur hazırlıklarını sürdürüyor.

Yoğun yağmur altında yapılan antrenmana hafif sakatlığını bulunan Rahman Buğra Çağıran katılmadı. Fransız oyuncu Michael Pereira ise antrenmanın başında bir süre takımdan ayrı düz koşu yaptıktan sonra taktik çalışmada takıma dahil oldu.

Antrenman öncesi takımıyla bir toplantı gerçekleştiren Erol Bulut, cumartesi günü oynayacakları A.Alanyaspor maçının önemine dikkat çekerek, kalan son 6 haftada maç kaybetme kredilerinin çok azaldığını söyledi.

Alanya maçının alt sıraların kaderi bakımından da büyük önem arz ettiğini belirten Bulut, "Geçen hafta en az 1 puanla dönmemiz gereken maçı maalesef kaybettik. Bu hafta ise alt sıraları yakından ilgilendiren bir 90 dakikaya çıkacağız. Bu anlamda herkesin bu maça motive olması gerekiyor" dedi.

Daha sonra yoğun yağmur altında kondisyon ve taktik ağırlık çalışmalar yapan sarı-kırmızılılarda morallerin yüksek olduğu gözlendi.

23 YAŞINDAKİ NİJERYALI KALECİ BİR SÜRE DENENECEK

Bu arada yapılan antrenmana denenmek üzere Malatya'ya gelen Nijerya Olimpik Milli Takımının da kalesini koruyan de çıktı. 23 yaşındaki kalecinin bir süre denendikten sonra teknik heyetin raporuna göre durumuna karar verileceği ifade edildi. Daniel'in denenmeye alınmasında vatandaşı Azubuike'nin aracılık ettiği bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni Malatyaspor, Nijeryalı kaleciyi denemeye aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN