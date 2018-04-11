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Adı gibi rekabeti de süper

Almanya’da B.Münih şampiyonluğunu ilan etti... Fransa, İngiltere ve İspanya’da fark büyük. ’de ise 4 takım kıyasıya bir yarışta

Giriş Tarihi: 11.4.2018
Adı gibi rekabeti de süper
Avrupa'nın önde gelen liglerinde yaşanan heyecan eksikliğini Türkiye i giderecek gibi görünüyor. Bayern Münih'in şimdiden şampiyonluğunu ilan ettiği Almanya'nın yanı sıra Fransa'da Paris Saint-Germain, İngiltere'de Manchester City bu hafta maçlarını kazanırsa nisan ayında zaferlerini ilan edecek. İspanya'da 'in 9 puan önünde yer alan Barcelona mutlu son için gün sayarken, İtalya'da Juventus, Napoli'nin 4 puan önünde ve en büyük rakibini konuk edecek. Türkiye'de ise lider Başakşehir ile dördüncü Fenerbahçe arasındaki puan farkı sadece 5... Kalan 6 haftada rekabetin dozu daha da artacak gibi görünüyor.
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Adı gibi rekabeti de süper
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