Adı gibi rekabeti de süper

Avrupa'nın önde gelen liglerinde yaşanan heyecan eksikliğini Türkiye Süper Lig
i giderecek gibi görünüyor. Bayern Münih'in şimdiden şampiyonluğunu ilan ettiği Almanya'nın yanı sıra Fransa'da Paris Saint-Germain, İngiltere'de Manchester City
bu hafta maçlarını kazanırsa nisan ayında zaferlerini ilan edecek. İspanya'da Atletico Madrid
'in 9 puan önünde yer alan Barcelona
mutlu son için gün sayarken, İtalya'da Juventus
, Napoli'nin 4 puan önünde ve en büyük rakibini konuk edecek. Türkiye'de ise lider Başakşehir ile dördüncü Fenerbahçe arasındaki puan farkı sadece 5... Kalan 6 haftada rekabetin dozu daha da artacak gibi görünüyor.