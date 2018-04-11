Hıncal Uluç'tan şampiyonluk için iddialı sözler!

HINCAL ULUÇ: ŞİMDİ ŞAMPİYON OLABİLİRLER

Galatasaray'dan söz ediyorum tabii.. Haftalardır, Galatasaray'ı şampiyon adayı gösterenlere soruyordum.. "Siz puan cetvelinin başında olduğuna bakmayın. Bana Galatasaray'ın geri kalan maçları içinde 'Şunu mutlak kazanır' diyeceğiniz bir tek maç gösterin" diyordum. O zaman susuyorlardı. Bizim tabelacı medya, skora göre başlık atar, skora göre yorum yazar. Galatasaray en berbat futbolla, hatta hiç futbol oynamadan kazanırken "Aslanlar kükredi" diyen onlar.. Sonunda Aslanlar son beş haftada tek maç kazanamayan, küme düşme durumuna gelen Gençlerbirliği önüne çıktılar ve kuyruklarını tramvay çiğnedi.. "Kuyruğunu tramvay çiğnemek" bizim çocukluğumuzda çok kullanılan bir şaka lafıdır. Bugünkü Aslanlara cuk oturdu.