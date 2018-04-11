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'tan şampiyonluk için iddialı sözler!

Sabah'ın usta yazarlarından , 'ın deplasmanında aldığı 1-0'lık yenilgiyi değerlendirdi. Uluç, Galatasaray'ın bu yenilgisini 'baygınların suratına kendine gelmeleri için atılan şok tokadına' benzetti ve sarı kırmızılı takımın 'in liderliğinde şampiyonluğa yürüyebilecğeini vurguladı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 11.4.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 11:18
Hıncal Uluç'tan şampiyonluk için iddialı sözler!

HINCAL ULUÇ: ŞİMDİ ŞAMPİYON OLABİLİRLER

'dan söz ediyorum tabii.. Haftalardır, Galatasaray'ı şampiyon adayı gösterenlere soruyordum.. "Siz puan cetvelinin başında olduğuna bakmayın. Bana Galatasaray'ın geri kalan maçları içinde 'Şunu mutlak kazanır' diyeceğiniz bir tek maç gösterin" diyordum. O zaman susuyorlardı. Bizim tabelacı medya, skora göre başlık atar, skora göre yorum yazar. Galatasaray en berbat futbolla, hatta hiç futbol oynamadan kazanırken "Aslanlar kükredi" diyen onlar.. Sonunda Aslanlar son beş haftada tek maç kazanamayan, küme düşme durumuna gelen önüne çıktılar ve kuyruklarını tramvay çiğnedi.. "Kuyruğunu tramvay çiğnemek" bizim çocukluğumuzda çok kullanılan bir şaka lafıdır. Bugünkü Aslanlara cuk oturdu.

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Hıncal Uluç'tan şampiyonluk için iddialı sözler!
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