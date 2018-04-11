Şampiyonluğa açık çek

Galatasaray'ın G.Birliği yenilgisi Ümraniye'ye umut olarak yansıdı. Kalan 6 haftada şampiyonluk iddiasının artması yüzleri güldürürken Başkan Fikret Orman
da kesenin ağzını açtı. Orman, "Maaşları zamanında ve en iyi ödeyen takım biziz. Alacağınız yok. Kalan maçları kazanın, Şampiyonlar Ligi'ne gidin, primi bana bırakın. Hatta kendiniz yazın"
diyerek coşkuyu katladı. ÇOK ÖZEL KONUKLAR
Otizm Haftası dolayısıyla Mimoza Rehabilitasyon Merkezi ve Yakacık Özel Eğitim Meslek Eğitim Merkezi'nden gelen konuklar idmanı izledi.