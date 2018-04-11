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Şampiyonluğa açık çek

Başkanı Orman futbolculara mesajı verdi: Şampiyon olun primi kendiniz yazın

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018
Şampiyonluğa açık çek
Galatasaray'ın G.Birliği yenilgisi Ümraniye'ye umut olarak yansıdı. Kalan 6 haftada şampiyonluk iddiasının artması yüzleri güldürürken Başkan da kesenin ağzını açtı. Orman, "Maaşları zamanında ve en iyi ödeyen takım biziz. Alacağınız yok. Kalan maçları kazanın, Şampiyonlar Ligi'ne gidin, primi bana bırakın. Hatta kendiniz yazın" diyerek coşkuyu katladı.

ÇOK ÖZEL KONUKLAR
Otizm Haftası dolayısıyla Mimoza Rehabilitasyon Merkezi ve Yakacık Özel Eğitim Meslek Eğitim Merkezi'nden gelen konuklar idmanı izledi.
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