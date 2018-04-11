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: 26 Terim: 22

Hırvat teknik adamın ilk 11 maçında 26 puana ulaşan sarıkırmızılı ekip, yönetiminde ise 22 puanda kaldı

Giriş Tarihi: 11.4.2018
Tudor: 26 Terim: 22
İgor döneminde Süper Lig'e fırtına gibi başlayan ilk 11 maçta sadece 1 yenilgi almıştı. 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 26 puan toplayan Hırvat hoca yönetimindeki sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Başakşehir'in 3 puan önünde liderdi. Galatasaray yeni teknik direktörü yönetiminde ise ikinci yarının ilk 11 maçında 22 puan toplayabildi. Terim'le 7 galibiyet ve 1 beraberliğin yanında sahadan 3 kez mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Başakşehir'in iki puan gerisinde ikinci sıraya düştü. İgor Tudor ve Fatih Terim'in takımları bu karşılaşmalarda rakip ağları 26'şar kez havalandırdı.
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Tudor: 26 Terim: 22
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