Tudor: 26 Terim: 22

İgor Tudor
döneminde Süper Lig'e fırtına gibi başlayan Galatasaray
ilk 11 maçta sadece 1 yenilgi almıştı. 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 26 puan toplayan Hırvat hoca yönetimindeki sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Başakşehir'in 3 puan önünde liderdi.
Galatasaray yeni teknik direktörü Fatih Terim
yönetiminde ise ikinci yarının ilk 11 maçında 22 puan toplayabildi. Terim'le 7 galibiyet ve 1 beraberliğin yanında sahadan 3 kez mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Başakşehir'in iki puan gerisinde ikinci sıraya düştü.
İgor Tudor ve Fatih Terim'in takımları bu karşılaşmalarda rakip ağları 26'şar kez havalandırdı.