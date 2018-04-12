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'nde yarı finalde

, Çeyrek Final rövanş maçında ile 0-0 berabere kaldı ve yarı finale yükselen taraf oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 19:23 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 02:02
Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde

çeyrek final ilk maçında deplasmanda 'yı 2-1 mağlup eden , rövanşta evinde rakibiyle golsüz berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih, Allianz Arena'da İspanyol ekibi Sevilla'yı konuk etti. İlk maçtaki 2-1'lik skorun verdiği avantajla sahaya çıkan Alman ekibi, Sevilla karşısında ilk yarıda etkili olamadı ve iki takım soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi. İkinci yarıda da iki takımın atakları gol getirmeyince mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi ve bu sonuçla Bayern Münih, yarı finale yükseldi.

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Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde
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