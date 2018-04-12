Beşiktaş, Akhisarspor'a hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın 20.00'de deplasmanda mücadele edeceği Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Çalışma, takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching ile başladı. Pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol pas yapan siyah-beyazlı futbolcular, idmanı taktik programın yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışması ile noktaladı.

Siyah-beyazlı ekip, bugün saat 17.00'de özel uçakla İzmir'e oradan da kara yolu ile Manisa'ya giderek, kampa girecek.