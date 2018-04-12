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spor hakem değişikliği ve maç saati için başvuruda bulunacak

spor'lu yöneticiler - maçına Eskişehir bölgesi hakemi Hakem 'nın atanmasına tepkili. Denizlispor kritik haftada hakem değişikliği ve maç saatinin - maçı ile aynı olması için yazılı başvuruda bulunacak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 13:51 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 13:55
Denizlispor hakem değişikliği ve maç saati için başvuruda bulunacak

spor bu hafta oynayacağı maçına Eskişehir Bölgesi hakemlerinden olan 'nın atanmasına tepkili. Tepkilerini her fırsatta dile getireceklerini belirten yöneticisi Necip İrdem, "Küllerinden yeniden doğma umuduyla yaşayan bir şehrin, umutlarını elinden almak adına yapılan bu hakem atamalarını kabul etmiyoruz. Ligin sonuna yaklaşırken Denizli, Eskişehir, Samsun halkının aklına kötü düşünceler getirecek bu kararları kınıyoruz. TFF, MHK ve ilgili tüm kuruluşları bu yanlıştan dönmeleri adına acilen göreve davet ediyoruz. Bizler hakkımızla ligde kalabilir veya düşebiliriz. Masa başı oyunlarına seyirci kalmayacak, tepkimizi tüm Türkiye'ye duyuracağız" dedi.

Denizlispor hakem değişikliği ve - maçının aynı gün ve aynı saatte olması için başvuruda bulunacak.

Samsunspor ligde 34 puan ile 14. sırada yer alırken, Denizlispor 33 puanla 15. sırada yer alıyor. 31 puanda ise Eskişehirspor 16. sırada düşme hattında yer alıyor. Denizlispor ligin 31. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü evinde saat 13.00'de ligin lideri Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 15 Nisan Pazar günü ise saat 13.00'de Eskişehirspor evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

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Denizlispor hakem değişikliği ve maç saati için başvuruda bulunacak
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