FeDeR’in oyları Aziz Yıldırım’a

F
eDeR, F.Bahçe'de 2-3 Haziran'da yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesi Aziz Yıldırım
'a destek olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe Derneği (FeDeR) Yönetimi olarak bu süreçte bir dönem için daha desteğimiz, başkanlığı süresince kulübümüze çağ atlatmış
, camia olarak süregelen mücadelemizde Yargıtay kararı ve sonrasındaki gelişmeleri yine başkanlığı döneminde sürdürmeye hakkı olduğuna ve Fenerbahçemizin direnişinin liderliğini yaptığına inandığımız
, bu haklı mücadelede daima tarafında yer aldığımız Başkanımız Sn. Aziz Yıldırım ve Kulüp Yönetimimizden yana olacaktır. Kazananın 'SADECE FENERBAHÇE'
olacağına gönülden inanıyoruz."