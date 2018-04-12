Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > FeDeR’in oyları Aziz Yıldırım’a

FeDeR’in oyları ’a

Fenerbahçeliler Derneği (FeDeR), seçimli olağan genel kurulda mevcut başkan 'ı destekleyecek

Giriş Tarihi: 12.4.2018
FeDeR’in oyları Aziz Yıldırım’a
FeDeR, F.Bahçe'de 2-3 Haziran'da yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesi 'a destek olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe Derneği (FeDeR) Yönetimi olarak bu süreçte bir dönem için daha desteğimiz, başkanlığı süresince kulübümüze çağ atlatmış, camia olarak süregelen mücadelemizde Yargıtay kararı ve sonrasındaki gelişmeleri yine başkanlığı döneminde sürdürmeye hakkı olduğuna ve Fenerbahçemizin direnişinin liderliğini yaptığına inandığımız, bu haklı mücadelede daima tarafında yer aldığımız Başkanımız Sn. Aziz Yıldırım ve Kulüp Yönetimimizden yana olacaktır. Kazananın 'SADECE FENERBAHÇE' olacağına gönülden inanıyoruz."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
FeDeR’in oyları Aziz Yıldırım’a
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN