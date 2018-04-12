Haziran değil Mayıs’ta yapalım başkan

Galatasaray
'ın son yönetim kurulu toplantısında gündem maddesi seçim
tarihiydi. Başkan Mustafa Cengiz
, Ankara'da üyelere, "Takım şampiyonluğa gidiyor ve olumsuz etkilenmesini istemiyorum. Seçimi Haziran ayında yapacağız"
dese de toplantıda yöneticilerden, "Başkan, camiaya Mayıs sözü verdik ve seçimi kazandık. Seçimi haziran ayına ertelersek oy kaybederiz"
görüşü geldi. Başkan Cengiz kararını değiştirdi ve sarı-kırmızılı yönetim 26 Mayıs tarihinde kongre kararı aldı. Resmi açıklamanın an meselesi olduğu öğrenildi.