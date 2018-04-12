Aykut Kocaman'dan Giuliano'nun transferine izin yok

Brezilya'nın Dünya Kupası
kadrosunda yer alması beklenen Giuliano için son transfer iddiası Almanya'dan geldi. Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen
'in Giuliano'yu listesine aldığı ileri sürüldü. Kendilerine resmi bir teklifin gelmediğini belirten sarılacivertli yöneticiler ise "Takımımızın en değerli oyuncusu, elden çıkarmak için bir neden yok"
değerlendirmesinde bulundu. SAMANDIRA'NIN ÖZEL MİSAFİRLERİ Sivas
s por maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli takımın dünkü idmanını Çekmeköy Fenerbahçe Şubesi'nin davetlisi olarak tesislere gelen Hilal Karadeniz Eğitim Kurumları'ndaki otizmli futbolseverler de izledi. Fenerbahçeli futbolcular, antrenman öncesinde ziyaretçileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. ALPER VE JANSSEN'DEN İYİ HABER GELDİ!
Fenerbahçe'de sağ arka üst adalesinde ağrısı olduğu için dinlendirilen Alper Potuk
bugünden itibaren takımla çalışmalara başlıyor. Yıldız futbolcunun Sivas maçında oynamasına engel bir durumunun olmadığı açıklandı. Sarı-lacivertlilerde Janssen'in de oynayabileceği belirtildi.