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Aykut Kocaman'dan Giuliano'nun transferine izin yok

Fenerbahçe'de kulübe yakın çevrelerde, Aykut Kocaman'ın takımı gelecekte Giuliano'nun üzerine kurmayı planladığı ve bu sebeple Brezilyalı yıldızın transferine izin vermeyeceği konuşuluyor.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018
Aykut Kocaman'dan Giuliano'nun transferine izin yok
Brezilya'nın kadrosunda yer alması beklenen Giuliano için son transfer iddiası Almanya'dan geldi. Bundesliga ekiplerinden 'in Giuliano'yu listesine aldığı ileri sürüldü. Kendilerine resmi bir teklifin gelmediğini belirten sarılacivertli yöneticiler ise "Takımımızın en değerli oyuncusu, elden çıkarmak için bir neden yok" değerlendirmesinde bulundu.

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s por maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli takımın dünkü idmanını Çekmeköy Fenerbahçe Şubesi'nin davetlisi olarak tesislere gelen Hilal Karadeniz Eğitim Kurumları'ndaki otizmli futbolseverler de izledi. Fenerbahçeli futbolcular, antrenman öncesinde ziyaretçileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Fenerbahçe'de sağ arka üst adalesinde ağrısı olduğu için dinlendirilen bugünden itibaren takımla çalışmalara başlıyor. Yıldız futbolcunun Sivas maçında oynamasına engel bir durumunun olmadığı açıklandı. Sarı-lacivertlilerde Janssen'in de oynayabileceği belirtildi.
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Aykut Kocaman'dan Giuliano'nun transferine izin yok
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