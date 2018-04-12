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Marsilya 14 yıl aradan sonra yarı finalde

, Çeyrek Final turu rövanş karşılaşmasında Alman temsilcisi 'i evinde 5-2 mağlup etti ve 2003-04 sezonunda bu yana ilk defa kupada yarı finale yükseldi.

Giriş Tarihi: 13.4.2018 00:32 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 01:00
Marsilya 14 yıl aradan sonra yarı finalde

Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Fransız kulübü , Almanya'da 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Leipzig'i ağırladı. Futbolseverler, Velodrome Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısında 4 gol izledi.

Leipzig, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bruma'nın 2. dakikadaki golüyle öne geçti. Fakat Marsilya, Stefan Ilsanker'in (kendi kalesine) 6, Bouna Sarr'ın 9 ve Florian Thauvin'in 38. dakikada golleriyle soyunma odasına 3-1 üstün gitti.

Gol düellosu ikinci yarıda da devam etti. Olympique Marsilya, Leipzigli Jean-Kevin Augustin'in 55. dakikadaki golüne, 5 dakika sonra Dimitri Payet ile cevap verdi.

Olympique Marsilya, Hiroki Sakai'nin 90+4'üncü dakikadaki golüyle maçı 5-2 kazandı ve 2003-04 sezonundan beri ilk kez Avrupa Ligi'nde yarı finalist oldu.

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Marsilya 14 yıl aradan sonra yarı finalde
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