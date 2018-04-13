Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Abdullah Avcı: Arda Turan, Galatasaray'a karşı...

: , 'a karşı...

Teknik Direktörü , Spor Toto Süper Lig'de hafta sonunda oynayacakları maçıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 13:52 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 14:04
Abdullah Avcı: Arda Turan, Galatasaray'a karşı...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde hazırlıklarını sürdüren Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ligin tepesinde, en yakın rakibinin 2 puan önünde ve 3 tane 100 yıllık şampiyonluk kültürüne sahip takımlarla yarışmanın harika bir durum olduğunu söyleyen Avcı, "Onun keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Baskısı, stresi yok. Kazansak da kaybetsek de bir sonraki lig maçına hazırlanacağız. Napoleoni yok, Mossoro için kararı yarın vereceğiz" diye konuştu.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdullah Avcı: Arda Turan, Galatasaray'a karşı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN