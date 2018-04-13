Abdullah Avcı: Arda Turan, Galatasaray'a karşı...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde hazırlıklarını sürdüren Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ligin tepesinde, en yakın rakibinin 2 puan önünde ve 3 tane 100 yıllık şampiyonluk kültürüne sahip takımlarla yarışmanın harika bir durum olduğunu söyleyen Avcı, "Onun keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Baskısı, stresi yok. Kazansak da kaybetsek de bir sonraki lig maçına hazırlanacağız. Napoleoni yok, Mossoro için kararı yarın vereceğiz" diye konuştu.