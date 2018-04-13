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, 'nun şampiyonluğunu geri verdi

, 'nun 2015-2016 sezonu şampiyonluğunun geri verilmesi kararını aldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 15:55 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 15:55
CAS, Skenderbeu'nun şampiyonluğunu geri verdi

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (), Arnavutluk Futbol Süper Ligi (Kategoria Superiore) takımlarından 'nun 2015-2016 sezonuna ait şampiyonluğunu geri verdiği bildirildi.

Skenderbeu kulübünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, CAS'ın, kırmızı-beyazlı kulübün daha önceden geri alınan 2015-2016 sezonuna ait şampiyonluğunu geri verdiği kaydedildi.

Açıklamada, "CAS, Skenderbeu'nun (Arnavutluk) Etik Kurulu tarafından geri alınan 2015-2016 sezonu şampiyonluğunun geri verilmesi talebini kabul etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Arnavutluk Futbol Federasyonu Etik Kurulu geçtiğimiz yıl Haziran ayında "Spor etiğine aykırı, maçların sonucunu etkilemek için komplo kurmak" nedeniyle Skenderbeu'nun 2015-2016 sezonu şampiyonluğunun geri alınmasına karar vermişti.

Öte yandan Skenderbeu, geçen ay Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun, kulübün Avrupa müsabakalarından 10 yıllığına men edilmesi ve bir milyon avroluk disiplin cezasına çarptırılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

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CAS, Skenderbeu'nun şampiyonluğunu geri verdi
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