‘Düşler gerçek olacak’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, görevde bulunduğu 2.5 ayı değerlendirdiği yazısında, "G.Saraylıların düşleri var. Ve o hayaller bir gün gerçek olacak" dedi. G.Saray'ın ben diyenlerin değil, biz diyenlerin kulübü olduğunu ifade eden Cengiz, "G.Saray kazanır, Galatasaraylılar kaybettiğinde de kazandığında da hayatı vakur karşılayanlardır. Çünkü herkes geri durduğunda G.Saray korkusuzca ileri doğru bir adım atar. Çünkü G.Saraylı olmak, olmaza meydan okumaktır. G.Saray kaderimizdi, çıkmaz sokakta olsak dahi karşımıza çıkardı. G.Saray'ın ve G.Saraylıların düşleri var. O hayaller bir gün gerçek olacak, geçmişte olduğu gibi" ifadelerini kullandı.



BAŞAKŞEHİR'E AYNI 11'LE DEVAM

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Gençlerbirliği deplasmanındaki 1-0'lık yenilgiye rağmen kadrosunda değişikliğe gitmeyi düşünmediği öğrenildi. Muslera-Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo- Fernando-Feghouli, Selçuk, Belhanda, Rodrigues-Gomis ilk 11'inin Başakşehir maçında da görev yapması bekleniyor.

BELHANDA İÇİN FLORYA'YA GELDİLER

Nagatomo transferi sonrası Japon gazetecilerin akınına uğrayan Florya Metin Oktay Tesisleri dün de Fas'tan misafirleri kabul etti. Belhanda'yı takip etmek isteyen Faslı gazeteciler idmanı izledi.