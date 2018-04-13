Fenerbahçe, Sivasspor'a hazır

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 15.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, çift kale maçın ardından yapılan bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Sarı-lacivertliler, bugün saat 18.50'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek.