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Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 29. haftasında yarın Demir Grup ile deplasmanda karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 17:23
Fenerbahçe, Sivasspor'a hazır

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 15.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, çift kale maçın ardından yapılan bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Demir Grup maçı hazırlıklarını tamamlayan Sarı-lacivertliler, bugün saat 18.50'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek.

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Fenerbahçe, Sivasspor'a hazır
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