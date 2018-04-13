Galatasaray-Başakşehir maçı Halil Umut Meler’in

MHK, zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Medipol Başakşehir maçına Halil Umut Meler
'i atadı. Meler, ilk kez iki takımın birbiriyle oynayacağı karşılaşmada görev alacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy ve Koray Gençerler yapacak. HAFTANIN HAKEMLERİ
Bugün:
20.00 T. M. Akhisarspor-Beşiktaş: Hüseyin Göçek Yarın:
13.30 Kasımpaşa-K.Karabük: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 E. Yeni Malatya -A. Alanya: Alper Ulusoy
19.00 D. G. Sivasspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık 15 Nisan Pazar:
13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
16.00 Antalya
spor-A. Konyaspor: Ümit Öztürk
16.00 Göztepe-Bursaspor: Bülent Yıldırım
19.00 Galatasaray-M. Başakşehir: Halil Umut Meler 16 Nisan Pazartesi:
20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor: Halis Özkahya