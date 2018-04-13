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Galatasaray-Başakşehir maçı ’in

Giriş Tarihi: 13.4.2018
Galatasaray-Başakşehir maçı Halil Umut Meler’in
MHK, zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Medipol Başakşehir maçına 'i atadı. Meler, ilk kez iki takımın birbiriyle oynayacağı karşılaşmada görev alacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy ve Koray Gençerler yapacak.

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Bugün:
20.00 T. M. Akhisarspor-Beşiktaş: Hüseyin Göçek

Yarın:
13.30 Kasımpaşa-K.Karabük: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 E. Yeni Malatya -A. Alanya: Alper Ulusoy
19.00 D. G. Sivasspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

15 Nisan Pazar:
13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
16.00 Antalyaspor-A. Konyaspor: Ümit Öztürk
16.00 Göztepe-Bursaspor: Bülent Yıldırım
19.00 Galatasaray-M. Başakşehir: Halil Umut Meler

16 Nisan Pazartesi:
20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor: Halis Özkahya
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Galatasaray-Başakşehir maçı Halil Umut Meler’in
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