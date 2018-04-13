Kongre statta

Maltepe Fenerbahçe
liler Derneği'nin düzenlediği bir etkinliğe katılan Başkan Aziz Yıldırım
, burada yaptığı açıklamada kongreyle ilgili tarihi bir karar aldıklarını söyledi. Yıldırım, 2-3 Haziran'da düzenlenecek Olağan Seçimli Genel Kurul'un Ülker Stadı'nda yapılacağını bildirdi. Yıldırım, "Bu kongreyi statta yapacağız. Böyle karar aldık. Bu da Fenerbahçe için bir ilk olacaktır. Bundan sonraki kongreler de statta yapılacaktır. Çünkü Ülker Spor Salonu'nda yapılması çok zor. Oy kullanacak sayısı oldukça fazla"
ifadelerini kullandı. Yıldırım şöyle devam etti: "Altyapı ile ilgili saha yapımlarına bu ay Gebze'de başlıyoruz. Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık, altyapıyı ona ve ekibine emanet edeceğiz. Bu salt bir altyapı projesi değil, futbolda kalkınma projesidir ve tüm ülkeye örnek olacaktır.
Her branşta şampiyon olacak, 2007'deki gibi bir yapıyı tekrar oluşturacağız. Yargıtay kararı hala sonuçlanmadı. Hala ne olacağını bilmiyoruz. Bu dava bittiği anda hepimiz hukuk yönünden temize çıkmış olacağız. Maddi ve manevi kayıpların mücadelesi başlayacak."
Daha önceki seçimlerini Ülker Spor Salonu
'nda yapan Fenerbahçe'nin, bu seferki kongresinde aidatlarını yatıran 25 bin 900 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bu rakam sarı-lacivertli kulüp tarihinin en yüksek katılımı olacak.