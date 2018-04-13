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Kongre statta

Haziranda yapılacak olağan seçimli kongrenin Ülker Stadı’nda olacağını söyleyen Başkan Yıldırım “Oy kullanacak üyelerin sayısı çok fazla. ’ye de bu yakışır” ifadesini kullandı

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018
Kongre statta
Maltepe liler Derneği'nin düzenlediği bir etkinliğe katılan Başkan , burada yaptığı açıklamada kongreyle ilgili tarihi bir karar aldıklarını söyledi. Yıldırım, 2-3 Haziran'da düzenlenecek Olağan Seçimli Genel Kurul'un Ülker Stadı'nda yapılacağını bildirdi. Yıldırım, "Bu kongreyi statta yapacağız. Böyle karar aldık. Bu da Fenerbahçe için bir ilk olacaktır. Bundan sonraki kongreler de statta yapılacaktır. Çünkü Ülker Spor Salonu'nda yapılması çok zor. Oy kullanacak sayısı oldukça fazla" ifadelerini kullandı. Yıldırım şöyle devam etti: "Altyapı ile ilgili saha yapımlarına bu ay Gebze'de başlıyoruz. Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık, altyapıyı ona ve ekibine emanet edeceğiz. Bu salt bir altyapı projesi değil, futbolda kalkınma projesidir ve tüm ülkeye örnek olacaktır. Her branşta şampiyon olacak, 2007'deki gibi bir yapıyı tekrar oluşturacağız. Yargıtay kararı hala sonuçlanmadı. Hala ne olacağını bilmiyoruz. Bu dava bittiği anda hepimiz hukuk yönünden temize çıkmış olacağız. Maddi ve manevi kayıpların mücadelesi başlayacak."

Daha önceki seçimlerini 'nda yapan Fenerbahçe'nin, bu seferki kongresinde aidatlarını yatıran 25 bin 900 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bu rakam sarı-lacivertli kulüp tarihinin en yüksek katılımı olacak.
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Kongre statta
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